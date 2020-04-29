Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Karantinada çocuklar için etkinlik önerileri

Karantinada çocuklar için etkinlik önerileri

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Karantinada çocuklar için etkinlik önerileri
KORONAVIRÜS (Kovid- 19) salgını ile birlikte okulların tatil olması ve uzaktan eğitime geçilmesi, çocukların hayatını etkiledi. Oyun Terapisti ve Eğitimci- Yazar Pınar Yeşiltay Sevim, ebeveynlerin çocuklar ile geçirecekleri verimli vakit için önerilerde bulundu. Sevim, ebeveynlerin günlük rutinler programlaştırmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Öncelikle velilere söylemek istediğim, esnek de olsa bir rutin oluşturmaları. Bununla birlikte sadece online ders planı ve eğitim değil, serbest saatlerde neler yapılacağı da mutlaka çocuklar için planlanmalı. Özellikle kitap okumaları için çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunu görüyoruz. Ebeveynler, müzik ve spor etkinliklerini de programa dahil etmeli. Müzik eşliğinde birlikte dans edilebilir. Online müzeler ziyaret edilebilir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Karantinada çocuklar için etkinlik önerileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA