Karantinada çocuklar için etkinlik önerileri

KORONAVIRÜS (Kovid- 19) salgını ile birlikte okulların tatil olması ve uzaktan eğitime geçilmesi, çocukların hayatını etkiledi. Oyun Terapisti ve Eğitimci- Yazar Pınar Yeşiltay Sevim, ebeveynlerin çocuklar ile geçirecekleri verimli vakit için önerilerde bulundu. Sevim, ebeveynlerin günlük rutinler programlaştırmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Öncelikle velilere söylemek istediğim, esnek de olsa bir rutin oluşturmaları. Bununla birlikte sadece online ders planı ve eğitim değil, serbest saatlerde neler yapılacağı da mutlaka çocuklar için planlanmalı. Özellikle kitap okumaları için çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunu görüyoruz. Ebeveynler, müzik ve spor etkinliklerini de programa dahil etmeli. Müzik eşliğinde birlikte dans edilebilir. Online müzeler ziyaret edilebilir" dedi.