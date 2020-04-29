‘Kemeraltı için destek verilmeli’

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Kemeraltı Hayat Platformu Sohbetleri'ne konuk oldu. Platformun resmi sayfalarından yapılan canlı yayına katılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Kemeraltı Bölgesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması ve İzmir'in turizmdeki yeri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yücel, "Kemeraltı Çarşısının geçici dünya mirası listesine alınmasında emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu süreçten sonrası çok daha önemli çünkü UNESCO'nun kendine dair kuralları var. Dünya mirası arasında saydığı bütün bölgeleri, yerleri hatta mekanları ciddi bir sınavdan geçiriyor ve bunun sürdürülebilir olmasına önem gösteriyor. Bu disiplinin gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi tarafından çok ciddi biçimde izlenmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. UNESCO sürecinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyesi'nin sorumluluğundadır" dedi."Tarihi alanların iyileştirilmesi bir bayrak yarışı gibi göreve her gelen belediyelerin sürdürmesi gereken sorumluluktur" diyen Yücel, "İzmir son dönemlerde turizm aksının dışında kaldı.Kente gelen turist sayısı normal dönemde pandemi salgını öncesi dönemde yılda bir milyon kişiydi. Bu rakam İzmir gibi bir destinasyon için küçük ve komik bir rakam. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin rahmetli başkanı Ahmet Piriştina döneminde İzmir turizminin geliştirilmesi önemli çalışmalarımız ve projelerimiz oldu. Hatta bir bölümünü hayata geçirecektik ki çok erken yaşta kaybettik. Şimdi baktığımda İzmir'in turizm açısından hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum" dedi.İzmir Enternasyonal Fuarı İzmir'i önemli bir çekim, cazibe merkezi haline getirmiştir İzmir'i. İzmirliler içinde sosyokültürel anlamda önemli yere sahiptir İzmir Fuarı. Sonra nedendir bilinmez o fuarı merkezden alıp kuş uçmaz kervan geçmez bir yere taşıdılar, bir binaya götürdüler. Ben bunu büyük bir yanlış ve talihsizlik olarak görüyorum. Basmane bölgesi tarihi ve tarihi yapılar açısından son derece önemlidir. O bölge canlandırılabilirdi. Eski dokudan kalan çok önemli yapılar var orada. Ne yazık ki; özellikle son dönemlerde Suriyeli göçmenler konusunda bir tür sınır geçişlerinin tartışıldığı, yaşam alanlarının kurulduğu bir borsa haline geldi. Basmane Garı örneğin. Ben geçen sene ziyaret ettim o bölgeleri. Ne Basmane, ne de Konak Kemeraltı bölgesinin hak ettiği değeri göremediğini, gereken dokunuş ve iyileştirilmelerin yapılmadığını gördüm. Bu bölgeleri değer olarak Kameraltından ayrı düşünmeyin. İzmir'e gelen herkes kaleye çıkmak, herkes bir şehre kalesinden bakmak ister. Oraları turizme uygun hale getirmek için öyle çok büyük planlara projelere, kaynaklara da gerek yok. Küçük dokunuşlar, birazda düzen. İnsanların orada oturmaları, zaman geçirebilmeleri ve yaşamaları özendirilmelidir" diye konuştu.