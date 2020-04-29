Korona korkusu ile dağ evlerıne çıktılar

İZMIR kent merkezinde yaşayan ve genelde sıcak havalarda Karşıyaka Yamanlar bölgesindeki dağ evlerine giden aileler, bu yılki göçlerini Kovid- 19 nedeniyle erkene aldı. Salgının ortaya çıkması ile özellikle 65 yaş üstü bireylerin bulunduğu aileler, kendilerini ormanlık alandaki evlerinde izole etmeye başladı. Gün boyu bahçe işleriyle uğraşan aileler, yanlarına gelmek isteyen misafirleri de uygun bir dille geri çeviriyor. Komşularıyla genelde uzaktan görüşen aileler, ramazan ayını dağ evlerinde geçiriyor.Harun Battal (75), yıllar önce yaptıkları ve genelde yaz aylarında açtıkları evlerine bu yıl Kovid-19 nedeniyle soğuğa rağmen erkenden geldiklerini söyledi. Türkiye'de ilk vakaların görüldüğü günlerde birkaç gün evde kaldıklarını anlatan Battal, "65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınınca biz de buraya gelip kendimizi izole etmeye karar verdik. İlk geldiğimizde yağmur da yağıyordu ama sobamızı yakıp ısındık. Şimdi havaların ısınmasıyla daha da güzel oldu. Burası bizim için gayet iyi" dedi. Evlerinde bir de ördek beslediklerini vurgulayan Battal, günün büyük bölümünü ördek için yerleri kazıp solucan bularak geçirdiklerini sözlerine ekledi. Ali Kabul de 65 yaş altı olduğu halde Kovid-19 nedeniyle dağ evinde kendilerini izole ettiklerini dile getirdi.