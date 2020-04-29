Tedbirlere uymayanlara ceza

DENIZLI İl Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs salgınıa karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerine sıkı şekilde devam ediyor. Emniyet ekiplerinin 20-22 Nisan arasındaki kontrollerinde 65 yaş üstü 89 kişiye toplam 38 bin 802, 20 yaş altı 370 kişiye 67 bin 284, sosyal mesafe kuralına uymayan 140 kişiye 98 bin 94 lira ceza kesildi. Bu kişilerden 20 yaş altı bir kişi ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişi hakkında adli işlem de başlatıldı. Denizli'de 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 572 kişiye de toplam 477 bin 95 lira ceza uygulandı. Manisa'da ise polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün evlerinde kalmaları gereken vatandaşların adreslerini kontrol etti. Şehzadeler ve Salihli ilçelerinde yapılan denetimlerde, evlerinde bulunmayan 5 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten işlem yapılarak 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.