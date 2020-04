Yasağa rağmen denize girdiler

İZMIR'DE hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği Çeşme'de, Ilıca sahili boş kalmadı. Sahile gelenlerden bir kısmı güneşlenmeyi tercih ederken; bazıları da denize girdi. Bazı kişilerin de botlarla denize açıldığı görüldü. Denize girdiğini söyleyen Aslı Yardımcı (33), "Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bugünü değerlendirmek istedim. Deniz çok güzel sıcak" dedi.Çeşme'de turizm sektörü çalışanlarından Ayberk Sürek (28), "Biz de hava almaya ve güneşlenmeye çıktık. Şu an denize girmiyoruz. Çeşme'de turizmden para kazanıyoruz. Bir an önce insanların sağlığına kavuşarak, sezonun açılmasını temenni ediyoruz. Her şeyin tekrar eski günlerdeki gibi olmasını bekliyoruz. Deniz sıcakmış, keşke girseydik" dedi. Deniz suyunun oldukça sıcak olduğunu belirten Yeşim Turgul (28), "Denize ayaklarımı sokmakla yetindim. Çünkü hazırlıklı gelmedik. Hazırlıklı gelmiş olsaydık şu an kesin girerdik. Burada yaşıyoruz. Bundan sonraki günlerde denize girmeye başlarız. Normal şartlarda bu tarihlerde burası kalabalık olurdu ancak karantina nedeniyle şu an daha boş. Yine de denize girenler var" ifadelerini kullandı. Plaj çalışanlarından Yusuf Salim Aslan (25) da koronavirüs nedeniyle turizmin fazlasıyla etkilendiğini belirterek, normal şartlarda bu tarihlerde plajların dolmaya başladığını ancak virüse rağmen yine de vatandaşların denize girmek için plajlara geldiğini söyledi.