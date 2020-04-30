2008’de ekrana yapıştım

İ
ngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Futbolla 2002 Dünya Kupası'yla tanıştığını söyleyen başarılı futbolcu, Leicester'da artık ilk 11'de oynadığını hatırlatarak, "Bu nedenle daha fazla çalışmak zorundayım"
dedi.
TÜRK RESTORANINDAN VAZGEÇMİYOR
İNGILTERE Premier Lig'in önemli ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, kulübün resmi sitesine özel bir röportaj verdi. Çağlar'ın Almanya'da Aubameyang, Dembele, Robben ve Lewandowski gibi üst düzel forvetlere karşı oynadıktan sonra Leicester'a transfer olduğunun hatırlatıldığı röportajda Çağlar'ın hayatına dair özel bir yazı kaleme alındı.
Türkiye'in 3. en kalabalık şehri olan İzmir'in Menemen İlçesi'nde doğan Çağlar Söyüncü, röportajını Londra yolu üzerinde bulunan otantik bir Türk restoranında gerçekleştirdi.
İZMİR OLDUKÇA MODERN BİR ŞEHİR
İZMIR için "Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi
" yorumunu
yapan Çağlar, "Güzel
bir şehir ve insanlar arkadaş
canlısı. Çok iyi bir yer
Menemen'de doğdum ve 10
yaşına kadar burada yaşadım.
Uzun süredir gitmiyorum
Menemen'e. Ailem İzmir'in
başka bir bölgesinde. Çağatay
ve Kazım adında 2 kardeşim
var. Annem çok fazla seyahat
etmiyor ama babam bazen
maçlarımıza geliyor. İzmir
oldukça modern bir şehir" ifadelerini
kullandı.
NİHAT VE SEMİH'İN GOLLERİ ÇOK ÖNEMLİYDİ
MILLI takım aralarında ve tatillerde Türkiye'ye geldiğini, ülkenin herhangi bir noktasına gitmeyi çok sevdiğini söyleyen Çağlar Söyüncü, "2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. 7 yaşındaydım ve futbolla o zaman tanıştım.
2008 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Nihat Kahveci'nin Çek Cumhuriyeti maçındaki ve Semih Şentürk'ün Hırvatistan maçındaki golleri çok önemliydi. Bu maçlarda herkes ekranlara yapıştı. Kadrodaki isimler bizim rol modellerimizdi. Gurur duyduk ve onlardan birisi olmak istedik. Benim için çok özel bir şeydi
" dedi. Artık Türk milli formasını giydiğini hatırlatan Çağlar, "Bunu anlatmak inanılmaz bir duygu. Her oyuncunun kendi milli takımı için oynayacağı özel bir an olduğundan eminim" yorumunu yaptı.
ÇOK FAZLA POZİSYON DEĞİŞTİRDİM
MENEMEN Belediyespor'da forvet oynayan Çağlar, "Kariyerimde çok fazla pozisyon değiştirdim, bu yüzden örnek aldığım futbolcu ismi vermem çok zor. Kariyerimin başlangıcında, Menemen'deyken forvet oynuyordum
. Lisansımı yeni almıştım ve benimle aynı yaş grubundaki oyuncularla karşılaştırıldığında oldukça iyiydim. Uzun boylu değildim ama daha iyiydim. İkinci kulübüm Bucaspor'da 6 numara oynamaya başladım.
Orada teknik ekip bu bölgede oynamamı söyledi ve ben de yaptım" değerlendirmesinde bulundu.
11 YAŞINDAYDIM, AYRILMAK ÇOK ZORDU
MENEMEN'DEKI öğretmeniyle de takımda beraber olduğunu söyleyen Türk futbolcu, "Yakındık ve bana yardımcı oldu. Sonrasında defans oynamaya başladım
. Ailemden ayrılmak benim için çok zordu. Çünkü çok gençtim. Ayrıldığımda sadece 11 yaşındaydım ama hedeflerim vardı. Bu yüzden çok çalıştım ve yaptım.
Ailemin benden büyük beklentileri vardı ve bunun için çok çalıştım, şimdi buradayım" şeklinde konuştu.
"BUNDESLIGA'YA GİTMEK KOLAY OLMADI"
ALTINORDU'DAN
Almanya'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, "Türkiye'de ikinci ligde oynuyordum, bu ligden ilk kez Bundesliga'ya bir oyuncu transfer olacaktı. Yanımda kimse yoktu ve ben çok gençtim, bu yüzden elbette zordu. Bazı takım arkadaşlarımızla beraber takılırdık. Aslında Almanya günleri güzeldi" dedi.