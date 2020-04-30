2008’de ekrana yapıştım

BUNDESLIGA'YA

ngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Futbolla 2002 Dünya Kupası'yla tanıştığını söyleyen başarılı futbolcu, Leicester'da artık ilk 11'de oynadığını hatırlatarak,dedi.İNGILTERE Premier Lig'in önemli ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, kulübün resmi sitesine özel bir röportaj verdi. Çağlar'ın Almanya'da Aubameyang, Dembele, Robben ve Lewandowski gibi üst düzel forvetlere karşı oynadıktan sonra Leicester'a transfer olduğunun hatırlatıldığı röportajdaTürkiye'in 3. en kalabalık şehri olan İzmir'in Menemen İlçesi'nde doğan Çağlar Söyüncü, röportajını Londra yolu üzerinde bulunan otantik bir Türk restoranında gerçekleştirdi.İZMIR için" yorumunuyapan Çağlar, "Güzelbir şehir ve insanlar arkadaşcanlısı. Çok iyi bir yerMenemen'de doğdum ve 10yaşına kadar burada yaşadım.Uzun süredir gitmiyorumMenemen'e. Ailem İzmir'inbaşka bir bölgesinde. Çağatayve Kazım adında 2 kardeşimvar. Annem çok fazla seyahatetmiyor ama babam bazenmaçlarımıza geliyor. İzmiroldukça modern bir şehir" ifadelerinikullandı.MILLI takım aralarında ve tatillerde Türkiye'ye geldiğini, ülkenin herhangi bir noktasına gitmeyi çok sevdiğini söyleyen Çağlar Söyüncü, "2008 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Nihat Kahveci'nin Çek Cumhuriyeti maçındaki ve Semih Şentürk'ün Hırvatistan maçındaki golleri çok önemliydi. Bu maçlarda herkes ekranlara yapıştı. Kadrodaki isimler bizim rol modellerimizdi. Gurur duyduk ve onlardan birisi olmak istedik." dedi. Artık Türk milli formasını giydiğini hatırlatan Çağlar, "Bunu anlatmak inanılmaz bir duygu. Her oyuncunun kendi milli takımı için oynayacağı özel bir an olduğundan eminim" yorumunu yaptı.MENEMEN Belediyespor'da forvet oynayan Çağlar, "Kariyerimde çok fazla pozisyon değiştirdim, bu yüzden örnek aldığım futbolcu ismi vermem çok zor.. Lisansımı yeni almıştım ve benimle aynı yaş grubundaki oyuncularla karşılaştırıldığında oldukça iyiydim. Uzun boylu değildim ama daha iyiydim.Orada teknik ekip bu bölgede oynamamı söyledi ve ben de yaptım" değerlendirmesinde bulundu.MENEMEN'DEKI öğretmeniyle de takımda beraber olduğunu söyleyen Türk futbolcu, "Yakındık ve bana yardımcı oldu.. Ailemden ayrılmak benim için çok zordu. Çünkü çok gençtim. Ayrıldığımda sadece 11 yaşındaydım ama hedeflerim vardı.Ailemin benden büyük beklentileri vardı ve bunun için çok çalıştım, şimdi buradayım" şeklinde konuştu.Almanya'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, "Türkiye'de ikinci ligde oynuyordum, bu ligden ilk kez Bundesliga'ya bir oyuncu transfer olacaktı. Yanımda kimse yoktu ve ben çok gençtim, bu yüzden elbette zordu. Bazı takım arkadaşlarımızla beraber takılırdık. Aslında Almanya günleri güzeldi" dedi.