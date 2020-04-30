Aliağa zabıtası sürekli sahada

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kent genelindeki fırın işletmelerinde yaptığı denetimlerini sıklaştırdı. Gramaj kontrolü de yapan ekipler, sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguluyor. Zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrıca, kent genelinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarında yaptığı denetimleri de sürdürüyor. Aliağa zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ile ilgili yayımladığı genelge gereği, emniyet ekipleriyle birlikte dolmuşlarda denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri, toplu ulaşım araçlarını durdurarak, şoförlere kurallarla ilgili hatırlatmalarda bulundu.