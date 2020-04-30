‘Aşı için en az 6 ay gerekiyor’

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı bilim insanları laboratuvarlarda aşı geliştirmek için 7/24 çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 2005 yılında 24-30 Nisan'ı "Dünya Aşı haftası" ilan etti. Bu kapsamda Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Zafer Beken, dünyanın dört gözle müjdeli haberini beklediği Kovid-19 aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Zafer Beken, "Halihazırda, Oxford Üniversitesinde ChAdOx1 adı verilen potansiyel aşı, insanlar üzerinde denenmeye başlandı. Bu aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiğinin değiştirilmesi yöntemi ile üretildi. Kurucusu bir Türk olan Almanya orijinli BionTech şirketi de aşı çalışmalarını en hızlı sürdüren şirketlerden biri. Ancak süreçler bağlamında, günümüz teknolojisinin geldiği nokta göz önüne alındığında, en azından 6-18 aylık zaman periyoduna ihtiyaç var. Eylül ayından önce tamamlanmasını öngörmüyorum" dedi. Aşı çalışmalarının üç fazlı klinik araştırmalar safhası olduğunu belirten Beken, "Aşı çalışmalarında, virüsün laboratuvarda izolasyonu sonrasında, klinik araştırmalar safhasına geçiliyor. Faz 1 evresinde gönüllüler üzerinde aşının uygulanması ile güvenliliği ve olası yan etkilere bakılıyor. Faz 2 evresinde, salgın bölgelerinde enfeksiyon riskli kişiler üzerinde test edilmesi, ardından da Faz 3 denilen son aşamada, aynı işlem ve sürecin binlerce gönüllü üzerinde tekraren çalışılmasını kapsıyor'' diye konuştu.Aşı çalışmaları sonuçlanana kadar, kişilerin el hijyeni ve sosyal izolasyona dikkat etmesinin önemine vurgu yapan Dr. Zafer Beken, bu dönemde immün sistemimizi kuvvetlendirmek için yapabileceklerimizden bahsetti. Beken, "Bağışıklığımızı olumsuz etkileyen gıdaların, ağır metallerin, bazı vitamin ve mineral eksikliklerinin tespiti mümkündür. Sağlıklı bir beslenme zemininde bağışıklık da doğru çalışır. Doğru beslenme vücudun savunma sisteminin bir kalkanı olan bağırsak florası için temel teşkil eder. Buna ek olarak yeterli su içimi, hareket, kaliteli uyku, stres yönetimi ve kitap okumak gibi zihinsel aktivitelerin de süreç üzerinde etkisi olmaktadır" bilgisini verdi.