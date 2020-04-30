Askeriyede koronovirüs tedbirleri üst seviyede

Ege Ordusu Komutanlığı'nın İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığı'nda, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor. Komutanlıktaki koğuşlar, dinlenme tesisleri, yemekhane, çamaşırhane ve nizamiyede Kovid-19'a karşı önlemler alındı. Kovid-19 önlemleri eğitim faaliyetleri sırasında da üst düzeye çıkarılıyor. Koğuşlarda ranzalar arasındaki mesafe düzenlenip ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilirken, lavabo ve tuvaletler de sosyal mesafe gözetilerek birer boşluk bırakılarak kullanılıyor. Gazino ve kantinde de masalara sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuluyor. Kantinde el dezenfektanı, kolonya ve su gibi kişisel temizlik malzemeleri sürekli bulunduruluyor. Personelin yoğun kullandığı alanlar çamaşır suyuyla hazırlanmış dezenfektanla sık sık silinip havalandırılıyor. Mehmetçik'e ayrılan gazino, yemekhane, koğuş gibi her bina ve tesisin girişinde botların temizliği için dezenfektan havuzları bulunuyor. Askeri ve personel araçları her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor. Personelin istirahat zamanlarında bol su içmeleri ve toplu halde bulunmamaları konusunda da takipleri yapılıyor.Birliğe giriş ve çıkışlar da sıkı denetlenirken özellikle muvazzaf personel ve aileleri zorunlu haller dışında evin dışına çıkarılmıyor. Kışlaya ziyaretçi kabulü durdurulurken personelin girişi sırasında nizamiyede görevli asker tarafından ateş ölçümü ve kontrolü yapılarak içeri alımlar sağlanıyor. Salgınla Mücadele Kurulu Başkanı Ulaştırma Binbaşı Tarık Kılıç, "TSK'deki eğitim faaliyetlerinde küçük gruplar halinde, istasyon halinde uygulamalı olarak eğitimlerimizi icra ediyoruz. Tüm personelin kendi doktoru olması bilincini yerleştirdik. Yaşanan bu süreçte tedbir al, sosyal mesafeni koru, birliğinde kal prensibini uyguluyoruz" diye konuştu.