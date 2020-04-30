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Baklan’a yepyeni altyapı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Baklan’a yepyeni altyapı
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Baklan ilçesinde hayata geçirdiği alt yapı projesini kısa süre önce tamamladı. Bu kapsamda ilçeye 46 kilometre kanalizasyon hattı, 55 kilometre içme suyu hattı ve 13 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. Baklan'ın alt yapısını yeniden inşa eden Büyükşehir DESKİ bunların yanında 7 bin 865 kişilik toplam kapasitesi olan evsel nitelikli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisini de tamamlayarak hizmete aldı. Günlük ortalama 1.400 metreküpten fazla suyu arıtacak tesis ile ilçenin önemli bir ihtiyacı daha giderildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli merkezde ne varsa ilçelerimizde de o olacak, anlayışı ile yola devam ediyoruz" dedi.
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Baklan’a yepyeni altyapı
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