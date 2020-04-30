Çağla yüz güldürdü

hava sıcaklığının son günlerde 20 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte çiçek açan ağaçlar meyve vermeye başladı. Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde badem ağaçlarında ilk hasat sona erdi. Denizli'de geçtiğimiz günlerde başlayan çağla sezonunun ilk hasadı bugün itibari ile sona eriyor. Yaklaşık bin 200 badem ağacından yeşil çağla olarak 25 ton ürün elde ettiğini belirten Talad Özkan isimli üretici, "Şubat ayında organik gübre ile damlama usulü titiz bir şekilde bademlerimizi yetiştirmeye başlarız. Badem büyüdükten sonra hasada girdiğimiz zaman meyveleri toplarken tek tek titizlikle elle toplarız ve bunları da pazara yeşil çuvalların içerisine koyarak pazara göndeririz. Bu sene satış fiyatımız 7.5 TL'den başladı. 6.5 TL, 6 TL olarak devam ediyor. Bu haldeki ya da pazardaki duruma göre sezonumuz iyi gidiyor" dedi. 28 dönüm arazide 5 metrelik aralıklar ile dikilen bin 200 badem ağacı olduğunu söyleyen Özkan, "Ağaçların 200 tanesinde hastalık, kuruma durumları olabiliyor ortalama bin ağacımız var. Bin ağacımızdan ortalama 25 ton civarında yeşil çağla hasadı yaptık. Korona virüs hastalığı dolayısıyla işçilerimiz sabah araçlar ile 8 kişi şeklinde geliyor. Araziye geldiğimizde sabah 8'de başlarız, 15.30'da hasadımız sona eriyor" dedi.