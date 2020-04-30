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Çeşme’de polen denizi!

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Çeşme’de polen denizi!
İZMİR'İN Çeşme ilçesindeki Mercankoy Koyu'nda kıyı şeridinde suyun rengi sarıya döndü. Şifne Mahallesi'ndeki Mercankoy Koyu mevkiinde kıyı boyunca suyun rengi, sarı tonlarına büründü. Bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla denizi görüntüledi. Denizin renginin değiştiğini fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Sudan alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği belirtildi. Mahalle halkından Mehmet Özgen, "Tüm Şifne sahili kıyıları sarı renge büründü. Sabah çok daha yoğundu. Öğleye doğru azaldı. Tedirgin olduk" dedi. Denizdeki sarı rengin kirlilik nedeniyle değil, polenler nedeniyle oluştuğu iddia edildi.
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Çeşme’de polen denizi!
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