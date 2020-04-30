Hırsızı dövdü sonra 'Şiddete karşıyım' dedi

23 Nisan'da Basmane semtindeki bir eğlence mekanının önünde kapüşonlu bir kişi, eğlence mekanı önündeki motosikleti çalıştırarak, çalmak istedi. Başarılı olamayınca uzaklaşan şüpheli bir süre sonra geri gelip, motosikleti iterek götürmeye çalıştı. Eğlence mekanı çalışanı Çağdaş Kırkboğa da fark ettiği hırsızı yakalayarak, dövdü. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı. Çağdaş Kırkboğa, "Şiddete kesinlikle karşıyım. Ama insan kendini otomatik olarak kaybediyor, yapabilecek bir şey kalmıyor" dedi.