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Hırsızı dövdü sonra 'Şiddete karşıyım' dedi

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Hırsızı dövdü sonra 'Şiddete karşıyım' dedi
İZMIR'DE 23 Nisan'da Basmane semtindeki bir eğlence mekanının önünde kapüşonlu bir kişi, eğlence mekanı önündeki motosikleti çalıştırarak, çalmak istedi. Başarılı olamayınca uzaklaşan şüpheli bir süre sonra geri gelip, motosikleti iterek götürmeye çalıştı. Eğlence mekanı çalışanı Çağdaş Kırkboğa da fark ettiği hırsızı yakalayarak, dövdü. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı. Çağdaş Kırkboğa, "Şiddete kesinlikle karşıyım. Ama insan kendini otomatik olarak kaybediyor, yapabilecek bir şey kalmıyor" dedi.
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Hırsızı dövdü sonra 'Şiddete karşıyım' dedi
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