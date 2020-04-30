İZSU’da vurgun

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nde, yetkilerini kötüye kullanan bazı yöneticilerin kendi araçlarını başkaları üzerinde göstererek yüklenici firmalara kiralamak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri ve araç saltanatı kurdukları öne sürüldü. Bu sistemin içerisinde bugün halen görevde olan İZSU Genel Müdürlüğü'nde üst düzey bürokrat olarak çalışan bazı isimlerin de bulunduğu iddialar arasında yer aldı. Skandal, olayı fark eden bazı çalışanların ihbarı üzerine ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu iddialarla ilgili soruşturma başlatırken olaya adı karışan bazı üst düzey bürokratların soruşturmada kendi isimlerinin geçmemesi için çaba harcadıkları da sızan bilgiler arasında yer aldı. İddiaya göre İZSU bünyesinde oluşturulan 'saadet zinciri' şu şekilde çalışıyor. İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ve ona bağlı Kanal Bakım Şube Müdürlüğü ihaleye çıkıyor. Yüklenicilerden yapılan sözleşme gereği şoförlü şoförsüz araçlar isteniyor. İşte sistem burada devreye giriyor. Yöneticiler görev ve yetkilerinin getirdiği nüfuzu kullanarak gerçekte kendilerine ait, ama belgeler üzerinde yakın, uzak akrabalarına veya tanıdıklarının üzerine kayıtlı gösterdikleri araçlarını ihaleyi alan yüklenici firma üzerinden daire Başkanlığı'na kiralamak suretiyle haksız kazanç ve menfaat elde ediyor. Bu sistemin içerisinde bulunan bazı yöneticilerin menfaat sağlamasını istedikleri bazı personeli de sisteme dâhil ettikleri, uzun yıllardır bu şekilde çıkar ve menfaat sağladıkları kaydedildi.Ayrıca çalışan bazı personelin de; yöneticilerin bu işten kişisel çıkar ve menfaat sağladıklarını öğrenmeleri üzerine, sus payı olarak sisteme dâhil edildikleri, araçlarını ihale alan yüklenici firmalara kiraladıkları öğrenildi. Görevlerini kötüye kullanan ve menfaat sağlayan bu kişilerin, işi sektör haline getirdikleri, sadece bu işte kullanılmak üzere sıfır araçlar satın alıp ihale alan yüklenicilere kiralayarak zenginleşme sağladıkları, kurumu ve görevlerini suistimal ederek haksız kazanç elde ettikleri belirtiliyor. Araç saltanatı kuran bu kişilerin, deşifre olmamak için yakınları ve tanıdıkları üzerine kayıtlı gösterdikleri çok sayıda araçlarını, farklı ihalelerde, farklı plakalarla yüklenicilere kiraladıkları da iddialar arasında yer alıyor. Bu şekilde görevde olan bazı üst düzey yönetici ve personellerin yüklenici firmalara kiralanmış gösterilen ve halen çalışmaya devam eden çok sayıda araçlarının olduğu vurgulanıyor.Haksız kazanç çarkını öğrenen bazı kişilerin ihbarlarda bulunması üzerine Büyükşehir'in konuyla ilgili soruşturma başlattığı ancak bu soruşturmanın da olaya karışan üst düzey yöneticiler tarafından üstünün örtülmeye çalışıldığı iddialar arasında. Soruşturmada özellikle üst düzey yöneticilerin kendi isimlerinin geçmemesi için çaba harcadıkları ve faturanın bazı çalışanlara kesilerek kendilerini aklamaya çalıştıkları öne sürülüyor. Organize hale getirilmiş suçun, yıllardır devam ettirildiği kaydediliyor.ilişkin yerel bir internet sitesine açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirterek, "Benim şu aşamada bir şey söylemem doğru olmaz. Çünkü Teftiş Kurulu Başkanlığımız konuyla ilgili inceleme başlatmıştır. Teftiş Kurulunun İncelemeleri devam etmektedir. Kimler suç işlemiş ve suça karışmış ise gereği yapılacaktır" dedi.