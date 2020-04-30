Kendi küçük yüreği büyük

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan Günay ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 8 yaşındaki Duru Bahar Günay, örnek davranışıyla herkesin gönlünü kazandı. Adnan Menderes İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan Günay, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan yaşıtları için anlamlı bir harekete imza attı. Duru Bahar Günay, kumbarasındaki parayı onlar için bağışlamak istedi. Durumu babası Erol Günay'a ileten Duru, yardım etmek istediğini anlattı. Baba Erol Günay, Türk Kızılay İzmir Şubesi görevlilerine durumu aktardı. Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış eve gelerek, Duru'nun kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı makbuz karşılığında teslim aldı.Kişisel ihtiyaçları için yaklaşık 1 aydır para biriktirdiğini ancak sonrasında ihtiyaç sahipleri için bağış yapmayı düşündüğünü belirten Duru, "Küçük kardeşlerime, kumbaramda biriktirdiğim paralarımı bağışlamak istedim. Babama anlattım. Kızılay'daki ağabeyleri aradı. Onlar da beni üzmedi, buraya geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi. Duruy'yu tebrik eden Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış ise, "Duru nezaket gösterdi. 8 yaşındaki güzel evladımızın küçük birikimleriyle kendi ihtiyaçlarını görebilecekken, ihtiyaç sahipleri insanlara ulaşmak adına Kızılay'a gelmesi bizi gururlandırdı. Böyle bir prenses yetiştirdiği için ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.