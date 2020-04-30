Ramazan lezzeti güllaç yok satıyor

gelmesiyle birlikte Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan güllaçlar da sofralardaki yerini aldı. Süt ağırlıklı bir tatlı olması nedeniyle iftar sonrası rahatlıkla tüketilebilen güllaçlara da talep yağıyor. Manisalı güllaç ustaları, yıllardan beri Ramazan geleneği haline gelen güllaç tatlısını müşterilerine yetiştirmek için yoğun mesai harcamaya başladı. Taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini belirten ustalar, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlara da evlerine kadar servis yapıyor.