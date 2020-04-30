Salgın stresine karşı ses terapisi önerisi

birinci gündem maddesi olan koronavirüs (Kovid-19) salgını, ruh sağlığını da yakından etkileyerek stres ve kaygıya neden olabiliyor. Film terapi ile sinemada sesin kullanımıyla ilgili çalışmaları ve kitapları bulunan Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Kerem Kaban, ses terapi yöntemi ile farklı frekanslardaki sesleri dinleyerek stres ve kaygılarımızdan uzaklaşmaya yardımcı olabileceğini belirtti. Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Kerem Kaban, özel frekanslardaki sesler dinlemenin, Kovid-19 salgınının neden olduğu stres ve kaygı gibi olumsuz duygularla başa çıkmaya yardımcı olabileceğini söyledi.Ses terapinin, fiziksel ve duygusal sağlık ile kişinin huzuru için yüzyıllardan beri kullanıldığını hatırlatan Kerem Kaban, "Ses terapi, özel olarak kulak ve beyin performansını artırmak, aynı zamanda da hayatınızı geliştirmek için bir kulaklık ve taşınabilir müzik çalar ekipmanıyla belirlenmiş ses frekans aralıklarında kaydedilmiş ses dalgalarını kullanan ve tedavi edici an esnasında oluşan bir dinleme süreci. Belli frekanslarda hazırlanmış sesler dinlenerek, kaygı ve stresi azaltılabilir ve rahatlamayı teşvik edebilir. Örneğin, 528 Hz frekansı, yaşam enerjisinin artması, zihinde ferahlık ve farkındalığı artırmayı tetikler. Güdülerimize yeni bir yapılanma ve iç huzur getirir" diye konuştu.