Sigarayı bıraktı koronayı yendi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bayram Abakay, 5 Nisan'da koronavirüs tanısı koyuldu. Evine giderek kendisini karantinaya alan Abakay, 14 günlük ağrılı ve sancılı bir süreç sonunda virüsü yenmeyi başardı. Hala evde karantinada bulunan Abakay, çıktıktan sonra ilk işinin immün plazma bağışında bulunmak olacağını söyledi. Bu süreçte sigarayı bırakan Abakay, "Nefes alamıyorsunuz, öksürüyorsunuz. Üzerine sigara içmeye devam ederseniz durum daha da ağırlaşıyor. Buradan herkese sigarayı bırakmalarını öneriyorum. Koronavirüse yakalandığınızda, sigaranın zararını daha iyi görüyorsunuz. Çünkü nefes alamıyorsunuz, öksürüyorsunuz ve üstüne sigara içmeye devam ederseniz durum daha da ağırlaşıyor" dedi. Abakay, ilk iş olarak plazma bağışında bulunacağını söyledi.