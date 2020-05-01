Denizlispor’dan milli dayanışma

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, antrenörlük için kendisini geliştirmek adına Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la antrenmanlara katılmaya başladı. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Çakmak'ın Ampute Milli Futbol Takımı'nda elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandırdığını belirtti. Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan Çakmak'ın hırsıyla herkese örnek olduğunu kaydeden Uygun, "Osman Çakmak ile Denizlispor'da hem antrenman bilimi üzerine hem de kendi kişisel gelişimi üzerine beraber çalışmalar yapıyoruz. Kendisi inşallah bundan sonraki süreçte milli takımdaki başarısını daha da ileriye götürerek ülkemizi gururlandırır. Onunla birlikte olmaktan ve Denizlispor camiası olarak hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

EVDE DE ÇALIŞIYOR

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan takımın başarısına yenilerini eklemesi için çalışmalarına imkanlar ölçüsünde devam ettiklerini belirten Çakmak, "Biz bu başarıların üzerine daha neler koyabilir, başarılı oluruz diye çalışıyoruz. Başarının tesadüf olmadığını bu süreçte arkadaşlara anlatmaya çalışıyorum. Bu takımın sağlam temelleri için evde sistemsel olarak çalışıyorum. Ayrıca Denizlispor ile de antrenmanlara başladım. Bülent Uygun'dan aldığım analiz programı ile çalışıyoruz. Teknik Direktör olduğum günden

beri Bülent bey iyi bir hoca olacaksın diyor. Bu katkılarla birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.