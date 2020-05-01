Din görevlilerinden dayanışma hareketi

İzmir'de din görevlileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan kronik hastalar, engelliler, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sahaya indi. Kent genelinde imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi ve müftülük personelinden oluşan yaklaşık bin 300 kişi, Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına gönüllü destek sunuyor. Alanda aktif faaliyet yürüten din görevlileri, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıyor, hazırlanan yardım kolilerini, 1000'er liralık sosyal yardımları ve emekli maaşlarını ulaştırıyor. Din görevlileri, birçok faaliyetin yanı sıra çiftçilerin ağaçlarını buduyor, oluşturulan sosyal marketlerle de ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

'GÖREV BİLİNCİYLE'

Bu süreçte bin 300'e yakın din görevlisinin Vefa Sosyal Destek Grubu'nda aktif görev aldığını belirten İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Arkadaşlarımız yardım faaliyeti için koşturuyor. Bunun dışında çağrı merkezlerinde görev yapan din görevlilerimiz de mevcut ayrıca her görevlimiz görev yaptığı cami bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek gibi cansiparane çalışıyor. Bazı camilerimizde sosyal market de oluşturuldu. Burada çok güzel bir olay var, insanlarımız sadece ihtiyacı olan miktarı alıp gidiyor. Sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz gibi din görevlilerimiz de bu dönemde alkışı hak eden çalışmalara imza atıyor" dedi.