Egeli dericilerden dijital atak geldi

Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, deri ihracatında dijital dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdı. Birlik, üretici ve alıcı firmaları buluşturan Dijital Ticaret Platformu'yla dünyada ve Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, platformun detaylarını Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesince düzenlenen ve yaklaşık 50 katılımcının bulunduğu online basın toplantısında açıkladı. Zandar, "Özellikle ayakkabı ve saraciye sektörlerinin dünyadaki ilk dijital ticaret platformunu yapmaya karar verdik. Bununla alakalı 1-3 Haziran tarihi belirledik. Ümidimiz bu tarihlerde hiç dünyada denenmemiş olan ithal ticaret platformunu gerçekleştirmek. Bununla alakalı yazılım şirketleriyle görüşüp tekliflerimizi almaya başladık" diye konuştu.