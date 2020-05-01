Gaspçılar araca ateş açtı

Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde geçtiğimiz gece S.T. ve arkadaşı B.A.'nın içinde bulunduğu otomobil, kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek durduruldu. Bunun üzerine iki grup arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada otomobili durduran kişilerden biri, B.A.'nın cep telefonunu aldı. Şüphelilerden biri tabanca çıkarınca B.A. ve S.T. otomobille kaçmaya çalıştı. Bu sırada hareket halindeki otomobile açılan ateşte, B.A.'nın sol ayağına kurşun isabet etti. S.T., otomobili Gaziler Caddesi'nde durdurup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla B.A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.