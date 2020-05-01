Kadınlardan polıs ve bekçılere ıftar

Konak ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesi'nde bir grup kadın, koronavirüs (Kovid- 19) sürecinde kendilerine destek olan polis ekiplerine iftarlık hazırlayarak teşekkür etti. Kadınlar, salgın nedeniyle büyük emekler harcayıp, mahalledeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarına koşan polis ve bekçiler için bir şeyler yapmaya karar verdi. Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner öncülüğünde ekiplere iftarlık hazırlamaya karar veren kadınlar, "Her evden bir tencere" adını verdikleri etkinlikle mutfağa girip hünerlerini sergiledi. Bir birinden lezzetli yemekleri Gültepe Polis Merkezi'ne götüren kadınlar, emekleri için polis ve bekçilere teşekkür etti.Ma halleli kadınların yaptığı sürpriz karşısında şaşıran ekipler de iftarlarını bu yemeklerle yaptı. Öte yandan İzmir'de koronavirüs salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları, Ramazan ayında iftarlarını sosyal mesafe kuralını gözeterek birlikte yapıyor.