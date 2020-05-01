Karaburun, nehır’ı yalnız bırakmadı

nedeniyle hemşire annesi ve astsubay babasından uzakta doğum günü kutlayan dünya güzeli Nehir'in ailesi tüm Karaburun oldu. Hemşire annesi Afyon'da, astsubay babası da Erzurum'da görevli olan Nehir, 5'inci yaşgünü mutluluğunu Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile paylaştı. Başkan Girgin, kronik rahatsızlıkları olan anneanne ve dedesinin Kösedere Köyü'ndeki evinde kalan Nehir'i, yaşgünü pastası ve hediyesi ile ziyaret ederek sürpriz yaptı. Nehir'in anne va babasının Türk halkının sağlığı ve güvenliği için canını dişine takan kamu görevlileri olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Küçük kızımızın annesi ve babası yanında olmadan geçirdiği ilk yaşgününde boyu bükük kalmasın istedik. Onlara kavuşana kadar Nehir'imizin evi de ailesi de Karaburun olacak. Anne ve babasının gözleri arkada kalmasın. Onlara çok şey borçluyuz" dedi.