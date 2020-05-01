Kızılay’dan kan bağışı çağrısı

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Ramazan nedeniyle kan bağışlarında büyük düşüş yaşanıyor. Tük Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, skan stoklarının tükendiğini açıkladı. Gök, 2005'ten bu yana Sağlık Bakanlığı ile başlatılan güvenli kan temini projesi kapsamında Manisa, Aydın ve İzmir illerinde 94 hastanenin kan ihtiyacını temin ettiklerini ifade etti. Gök, "Kovid-19 salgını ve Ramazan ayı nedeniyle kan toplamakta büyük zorluk çekiyoruz. Daha önce gönüllülerimizden günde bin 200 ünite kan toplarken bu rakam şimdi 300 üniteye kadar düştü. Bizden talep edilen ise günde ortalama 500 ünite. Bu rakam da ameliyatların başlamasıyla her geçen gün artıyor. Elimizde hiçbir kan grubunun stoku kalmadı" dedi.

'BAĞIŞÇI BEKLİYORUZ'

Herkesin bir gün hasta ve hasta yakını olup bu kan stokunu kullanacağına dikkati çeken Gök, "Şimdilik hastanelerin ihtiyacının yüzde 50'sini bağışlarla karşılıyoruz. Kan bağışı istenen düzeyde olmadığı için hasta yakınlarından hastalarının ihtiyaçlarına göre kan bağışçısı bulmalarını istiyoruz. Gök, 4 Mayıs'tan itibaren İzmir genelinde sabit kan alma merkezlerinin yanı sıra Konak Meydanı, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı, Bornova Meydanı, Buca Çevik Bir Meydanı, Şirinyer Migros önü ve Karşıyaka Kaymakamlığı önünde haftanın 5 günü vatandaşlara hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.