Okullar fabrika gibi çalışıyor

Bornova ilçesinde iki okulunun öğretmenleri ve çalışanları, koronavirüsle mücadele kapsamında, sahada çalışan personele yönelik siperlik ve maske üretimi yapıyor. Mazhar Zorlu Endüstri Meslek Lisesi'nde günde bin 500 adet siperlik üretilirken, yine Bornova'da bulunan İzmir Mesleki Eğitim Merkezinde de günlük 20 bin adet maske üretimi yapılıyor. Tamamı sağlık ve kamu kurumlarına verilen siperlik ve maskeleri okullarda bulunan öğretmenler ve çalışanlar gönüllü olarak çalışıp üretiyor. Mazhar Zorlu Endüstri Meslek Lisesi müdürü Şerafettin Bayram, "Yaptığımız üretimin tamamını hastanelere ücretsiz olarak sağlıyoruz. Üretimde kullandığımız ham madde ve kalıbın teminini İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz karşıladı. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizesinde ürettiğimiz ürünleri sağlık çalışanlarına ulaştırmak için çalışıyoruz. Burada öğretmen arkadaşlarımız, müdür yardımcısı ve okulumuzun personelleri gönüllü olarak çalışıyorlar" dedi.