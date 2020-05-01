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Rıdvan döndü katkı gösterdi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Rıdvan döndü katkı gösterdi
TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, devre arasında Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı eski oyuncusu Rıdvan Koçak büyük katkı sağladı. Ligin ikinci yarısında 8 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki sağ bek, kendi bölgesi dışında orta sahada da görev yaparak teknik heyetin jokeri oldu. TFF 2. Lig'de Ekol Göz Menemenspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu, 2. Lig'de 25 maçta görev yapmış ve savunmada oynamasına rağmen 4 kez rakip fileleri havalandırma başarısını göstermişti. TFF 1. Lig'de 25 maçta 1 gol atan Rıdvan Koçak, kariyerinde sahaya çıktığı 277 mücadelede 25 kez rakip fileleri sarstı.
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Rıdvan döndü katkı gösterdi
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