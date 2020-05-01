Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri ‘Yardım edeceğim’ diyerek dolandırdı

‘Yardım edeceğim’ diyerek dolandırdı

’de engelli gencin annesi ’a ulaşan bir kişi kendisini hayırsever olarak tanıttı. Hesap numaralarının tüm detaylarını alan zanlı, aileyi 28 bin lira dolandırdı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
‘Yardım edeceğim’ diyerek dolandırdı

İzmir'in Buca ilçesinde 2019 yılbaşında arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Batuhan Karakış (19), sahte alkol içip uykuya daldı. Sabah hareketsiz yatarken bulunan Karakış'ın ihbarla gelen sağlık ekipleri kalbinin durduğunu belirledi. Karakış kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ancak beynine yaklaşık yarım saat oksijen gitmeyen genç, yatağa bağlı kaldı. Anne Yasemin Karakış (45), oğlunu sağlığına kavuşturabilmek için sosyal medyadan maddi yardım kampanyası başlattı. Ancak kendini hayırsever olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı.

'VİCDANSIZLIK'
Dolandırıcının telefonda arayarak kendisini hayırsever olarak tanıttığını söyleyen Yasemin Karakış, "17 Nisan tarihinde telefonum çaldı. Adının Fatih olduğunu söyleyen biri Batuhan hakkında bilgi istedi. Tedavi masrafının yarısını karşılayacağını söyleyerek, hesap numaramı istedi. Hesabımı verdikten sonra mobil cep şifremi de aldı. Ancak hesabımda yalnızca 69 lira olduğunu söyledi. Ardından babama ait hesap numarasını, kart numarasını ve şifreyi de verdim. Sanki beni büyüledi. 'Yüklü miktarda para yatıracağım için bu bilgiler yetersiz' diyerek, babamın kimlik numarasını istedi. Babamın yeni hesap açmasını talep edince kabul ettik. Telefonlarımıza gelen şifreleri paylaşmamızı istiyordu. Aradan birkaç saat geçtikten sonra babamın cep telefonuna 10 bin liralık kredi onay mesajı geldi. Hem babamın adına 10 bin lira kredi çekmiş, hem de hesabındaki 18 bin lirayı kendi hesabına geçirmiş" dedi. Kendilerini dolandıran şahıs hakkında şikayetçi olduklarını belirten Karakış, "Kendisiyle iletişime geçtiğimizde bize, 'Kimsenin parasına ihtiyacım yok, paranızı geri vereceğim. hesap numaranı ver' dedi. Hesabımdaki 69 liranın 60 lirasını çekmiş. Çektiği paraları İstanbul, Kütahya ve Eskişehir'de bulunan hesaplara aktarmış. Şikayetçi oldum. Belki paramız gelmeyecek ama başkalarının da canı yanmasın" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yardım edeceğim’ diyerek dolandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA