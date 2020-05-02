Büyükşehir’de deprem

İzmir Büyükşehir Belediyesinde taşlar bir kez daha yerinden oynadı. Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem ekonomi baş danışmanlığı görevini yürüten Turgay Bozoğlu'nu İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şimdi de İstanbul'dan büyük umutlarla basın biriminin başına getirdiği İletişim Koordinatörü Özgür Gürbüz'ü görevden aldı. Gürbüz'ün daha bir yıl bile dolmadan görevden alınmasının arkasında doku uyuşmazlığının yattığı öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre Soyer'in İstanbul'dan büyük umutlarla getirttiği Gürbüz'ün daha önce İzmir'de yaşamamış olması ve kenti tanımaması başına geçtiği basın biriminin etkin olarak çalıştırılamamasına neden oldu. Buna Gürbüz'ün İzmir'de faaliyet gösteren yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarıyla sağlıklı ilişki kuramaması da eklenince Soyer, Gürbüz'ü görevden aldı. Gürbüz'den boşalan koltuğa kısa bir süre önce Başkan Soyer'in basın danışmanı olan deneyimli gazeteci İlyas Özgüven getirildi.

İSTANBUL'A GİTTİ

Bu arada Görev değişikliğinin hemen ardından Gürbüz'ün sağlık nedenlerini gerekçe göstererek İstanbul'daki ailesinin yanına gittiği, Kovid 19 salgınının etkilerinin azalmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin dış ilişkiler biriminde göreve başlamasının beklendiği öğrenildi.

KAYA ELEŞTİRMİŞTİ

Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesinin iletişim koordinatörlüğü görevine daha önce İzmir'de yaşamamış kenti tanımayan bir kişiyi görevlendirmiş olması o süreçte tartışma konusu olmuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya o dönem yaptığı açıklamada, "İzmir, Türk basınının kalbidir. Türkiye'de başarılarıyla yer edinen birçok gazeteciye okul olmuş bir kenttir. İzmir'in yetiştirdiği gazeteciler geçmişten bugüne ülke medyasına yön vermiştir. Üzülerek öğrendim ki, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, basın danışmanını İstanbul'dan transfer etmiş. İzmir'de yetişmiş, kendilerini sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye ispat etmiş bu kadar nitelikli gazeteci ve basın danışmanı varken, İstanbul'dan bir ismin bu göreve getirilmesini bir İzmirli olarak kabullenemiyorum" ifadelerine yer vermişti.