Çeşmeli turizmciler sezona kilitlendi

İzmir'in Ege Denizi'ne en uç noktası olan Çeşme, öteden beri 'tatil' deyince hayalleri süsleyen adreslerin başında geliyor. Altın rengindeki plajları, mavi koyları, cumbalı taş evleri, sörf mekanları ve kaplıcalarıyla birbirinden farklı tatil seçeneklerini bir arada sunan Çeşme, koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen bölgelerden biri oldu. Daha önce nisandan itibaren yoğunluk yaşamaya başlayan ilçe, salgın önlemleri nedeniyle bu yıl bir hayli sakin. Bu sessizliğe rağmen Çeşmeli turizmciler ve ilçeyi yönetenler gelecek adına umutlarını kaybetmiş değil. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Mayıs ayının sonunda turizm sezonunun açılabileceğine" yönelik açıklaması, Çeşme'deki karamsar havayı dağıttı. Yine Bakan Ersoy'un bahsettiği "Sertifikasyon Sistemi" ile heyecanlanan Çeşmeli turizmciler, buna ilişkin de hızlı bir hazırlık sürecine girdi. "Ege Turizm Merkezi" projesiyle gündeme gelen Çeşme şimdi de sertifikasyon sonrası "koronavirüslü günlerde tatil" için pilot bölge olmaya aday.

'SEZONA HAZIRIZ'

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sertifikasyon sisteminin şartlarının Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarafından birkaç gün içinde açıklanacağını söyledi. Çeşme olarak koronavirüs sonrasına hazırlık yaptıklarını ifade eden Oran, "Turizm işletmecilerimizle, esnafımızla toplantılar yapıyoruz. Sertifikasyon sisteminin detayları açıklanır açıklanmaz gerekli eğitim ve denetimler için planlar yaptık. Amacımız bu konuda pilot bölge olmak. Çeşme'de gerekli standartları sağladıktan sonra da sezonumuzu açmış olacağız. Biz sertifikasyonun detayları belli olunca sezonu açmaya hazırız" dedi. vÇeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise tatilin yeme içme kadar bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Turizmi sezonun normalleşmenin ardından Çeşme'den başlaması için çok çalıştıklarını dile getiren Demir, plajlar, oteller ve restoranlarda standartları oluşturmaya odaklandıklarını ifade etti. Demir, "Otellerde, odada nasıl servis verilecek, plajda nasıl izolasyon sağlanacak, sokaklarda kalabalık oluşturmadan nasıl yürünecek gibi konuları anlatan bir rehber oluşturacağız. Çeşme olarak biz koronavirüsün sevmediği hizmeti veriyoruz. Her şey dahil sistem bizde yok. Butik hizmetimiz var. Ayrıca bizim 50 kilometre uzunluğunda kıyı şeridimiz var. 50'in üzerinde plajımız var. Mesafe kuralıyla Çeşme'de denize girilebilir. Her şekilde Çeşme'de pilot uygulamayı yapacağımızdan eminiz ve iddialıyız" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu ise Alaçatı'daki işletmelerin butik olduğunu ve "Ev ortamı" gibi hizmet yapıldığını, bunun da virüse karşı avantaj sağladığını kaydetti.