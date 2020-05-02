Çöp arabası hayali gerçeğe dönüştü

tedbirleri kapsamında 20 yaş altında çocukların evlerinden çıkamadığı günlerde minikler kendilerine yeni ilgi alanları oluşturmaya başladı. Bunlardan biri de Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Plevne Mahallesi Aldemir Sokakta oturan 26 aylık Bartu oldu. Sevilay Narin isimli bir vatandaş oğlunun çöp arabasına seslenişinin videosunu Altıeylül Belediyesi sosyal medya hesabına mesaj olarak bıraktı. Çöp arabasını bekleyen Bartu'nun çağrısına kayıtsız kalmayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Temizlik İşleri Ekipleri ile Bartu'ya oyuncak çöp kamyonu yolladı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen anne Sevilay Narin, "Böyle bir sürpriz hiç beklemiyorduk. Ailecek bu sürpriz için başkanınımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.