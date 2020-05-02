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Düşürdüğü parasını polis ekipleri buldu

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Düşürdüğü parasını polis ekipleri buldu
MANISA'NIN Alaşehir ilçesine bağlı Çarıktekke Mahallesi'nde oturan Rabia Saraç (69), sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen ihtiyaçlarını karşılamak için Kula'ya gitti. Ancak burada Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığı 750 lira yardım parasını düşürdü. İlçede bulunan bir eczane çalışanları, naylon poşetin içinde buldukları parayı polise teslim etti. Harekete geçen ekipler, parayı düşüren vatandaşın Rabia Saraç olduğunu tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilen Saraç, parasını teslim aldı. Parasını düşürdüğünü fark etmediğini söyleyen Saraç, polislerin kendisini telefonla aramasının ardından durumu fark ettiğini ifade etti. Mahalle muhtarı ve komşularından yardım isteyerek Kula'ya geldiğini ifade eden Saraç, eczane çalışanları ile polis ekiplerine teşekkür etti.
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Düşürdüğü parasını polis ekipleri buldu
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