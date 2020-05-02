‘Gezinti hırsız aile’ polise yakalandı

Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'ndeki bir eve 3 gün önce giren hırsızlar, 7 bin lirayı alıp, kaçtı. Hırsızlık olayının ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olayını 3'ü kadın 4 kişinin gerçekleştirdiğini tespit edilerek takibe alındı. Düzenlenen operasyonla şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu. Sürücü Yılmaz Gümüş (45) ve kızı Sibel G. (28) ile akrabaları Nurcan Gümüş (18) ile Emine Karçık (43) gözaltına alındı. Yılmaz Gümüş'ün gözcülük yaptığı, 3 kadının da evlere kapıları kırarak girip, hırsızlık yaptıkları belirlendi. Yakalanan kadınlardan Sibel G.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden hamile olan Sibel G., serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. 4 kişilik ailenin Ege Bölgesi'ndeki illeri dolaşarak, hırsızlık olayları gerçekleştirdiği için 'Gezinti hırsız aile' olarak isimlendirildikleri öğrenildi.