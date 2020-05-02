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Gıda ürünlerine tarlada denetim

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Gıda ürünlerine tarlada denetim
BALIKESİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarladan sofraya güvenli gıdanın ulaşması amacıyla 'Hasat Öncesi Pestisit Kalıntı Denetimi Programı' kapsamında, hasat esnasında denetimlere devam ediyor. Ekonomik açıdan son derece önemli olan, üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi ve zirai ilaç kalıntı kontrolünün sağlanması amacıyla hasat öncesinde Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından bitkisel ürünlerden numune alındı. Bitkisel ürünlerde hatalı veya tavsiye dışı pestisit kullanımı nedeniyle insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı kapsamında ürünlerden alınan numunelerin kalıntı analizlerinin yapılması amacıyla Balıkesir İl Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.
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Gıda ürünlerine tarlada denetim
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