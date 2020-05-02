Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Hayırsevelerden esnafa yardım eli

Hayırsevelerden esnafa yardım eli

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Hayırsevelerden esnafa yardım eli
DENIZLI'DE Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan "Merkezefendi el ele" projesi kapsamında ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım eli uzatılacak. Proje kapsamında hayırsever vatandaşlar ve restoran sahibi esnaf, www.merkezefendi.bel. tr/elele adresinde bir araya gelerek, iftar talep eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği yardımı yapabilecek. Harekete, 20 lira ve katları olmak üzere katkı sağlanacak. Sisteme dahil olmak isteyen restoranların, Merkezefendi sınırları içerisinde bulunması ve dağıtım ağına sahip olması gerekiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayırsevelerden esnafa yardım eli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA