Hayırsevelerden esnafa yardım eli

Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan "Merkezefendi el ele" projesi kapsamında ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım eli uzatılacak. Proje kapsamında hayırsever vatandaşlar ve restoran sahibi esnaf, www.merkezefendi.bel. tr/elele adresinde bir araya gelerek, iftar talep eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği yardımı yapabilecek. Harekete, 20 lira ve katları olmak üzere katkı sağlanacak. Sisteme dahil olmak isteyen restoranların, Merkezefendi sınırları içerisinde bulunması ve dağıtım ağına sahip olması gerekiyor.