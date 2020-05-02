Kovid-19 dengeleri Türkiye lehine çevirdi

piyasada düşen petrol fiyatları, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları yürüten dev enerji şirketlerinin faaliyetlerini ertelemesine neden oldu. Uzmanlar son dönemde bölgede çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Türkiye'nin avantajlı konumunun pekişeceğini belirtiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu,"Türkiye, mevcut göstergelerin ışığında olabildiğince düşük düzeyde olumsuz etki ile bu salgını atlatabilirse yeni yapılanmada ekonomik ve jeopolitik perspektifte daha avantajlı olacaktır" dedi. TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, "İtalyanlar da Avrupa Birliği de bölgedeki diğer küresel oyuncular da Türkiye'nin razı olmadığı bir modelin hayata geçemeyeceğinden emin oldular" dedi.