Nefes kredisi can suyu olacak

Sanayi, ticaret ve tarım sektörlerinin beklediği ve işletmelere 6 milyar liranın üzerinde finansman sağlayacak olan TOBB Nefes Kredisi, devreye alındı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Denizbank ile ortaklaşa hayata geçirdiği finansman paketinde uygulanacak faiz yüzde 7.50 olacak ve bu yıl anapara ile faiz ödemesi olmayacak. İzmir'de de Denizbank Ege ve Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ile birlikte hakreket edecek olan İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayİ Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) başta olmak üzere İzmir'deki Oda ve Borsalar, üyelerine finans desteği sağlayacak. Denizbank bu doğrultuda, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ'lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7.50 yıllık faiz oranıyla kredi kullandıracak.

BELGELER SİTEDE

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Nefes Kredisi, salgından dolayı zor durumda olan üyelerimizi bir nebze rahatlatmak adına 27 Nisan itibariyle yeniden başladı. Üyelerimize nefes olmak amacıyla İzmir'deki odalarımızla bu zorlu dönemde işbirliği yaptık. Krediden tüm üyelerimiz faydalanıyor. Askıda olan, vergi borcu ve SGK primi ödemesi olan üyelerimiz de krediden faydalanabilecek. Üyelerimiz odamız web sitesinden talep edip alacakları dijital ve ücretsiz "Nefes Kredisi Başvurusu İçindir" ibareli üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine başvurabilecekler" diye konuştu.

'ÇOK KIYMETLİ'

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Yaşamak için yaşatmak lazım diyoruz. Her kesimin yaşaması gerekiyor. Virüs salgını ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren EBSO olarak sürece dahil olduk. Üyelerimizin konularını tüm iletişim kanallarını kullanarak yetkili makamlara ilettik, takipçisi olduk. TOBB tarafından Denizbank işbirliği ile işleme alınan yüzde 7.5 faizle, 2021 yılında 12 taksitle geri ödemesi olacak Nefes Kredisi küçük işletmelerimiz için oldukça kıymetli, can suyu olacak. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu 'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'HAYIRLI OLSUN'

Kovid-19 salgınının tüm dünyada ekonomileri felç eden bir "Siyah kuğu" etkisi gösterdiğini söyleyen İTB Başkanı Işınsu Kestelli, "Bankaların ve imkanı bulunan iş dünyası örgütlerinin de elini taşın altına koyması şart. Bu nedenle, ekonominin her zor döneminde TOBB öncülüğünde devreye aldığımız, imkanı olan oda ve borsaların desteğiyle, üyelerimize kullandırılmak üzere verilen Nefes Kredisi'ni çok önemsiyorum. Bütün özel sektör bankalarını da imkanları ölçüsünde bu seferberliğe destek olmaya davet ediyor, Nefes Kredisi'nin tüm kullanıcılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi. DenizBank Ege ve Batı Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan ise, "Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık. Birçok tezgah, dükkan, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz" diye konuştu.