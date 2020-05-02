Sındırgı’da tarım seferberliği

Sındırgı ilçesinde sulu tarıma geçerek ekonomik ürünlerin yetiştirilmesi adına kırsal mahallelerde göletler arttırılırken, boş duran araziler de tarıma elverişli hale getiriliyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte tarımsal üretimin önem kazanmasıyla birlikte Sındırgı Belediyesi de çiftçiye olan desteklerini arttırdı. Sulama imkanlarının yanı sıra, meralar, hazine arazileri ve boş araziler de tarımsal üretime katkı sağlamak isteyen vatandaşlar için belediye tarafından hazırlanıyor. Arazi yollarından, göletlere, tohum desteğine kadar birçok alanda destek veren belediye aynı zamanda kendi arazilerini de düzenleyerek örnek olması amacıyla tarımsal üretime başladı. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın da 40 dönümlük tarlada nohut ekimi yaptı.