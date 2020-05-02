Sosyal mesafe sosyal medya ile kapandı

salgını, yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada etkisini gösterirken sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Göker Gülay, dünya liderlerinden sanatçılara, bilim insanlarından sokaktaki vatandaşa kadar sosyal medya hesabı olan neredeyse herkesin "Evde kalın" çağrısına sanal alemde milyonlarca mesaj atarak destek olduğunu söyledi. Sosyal mesafe kuralının gelmesinden sonra Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağ sitelerinden kullanım oranlarının keskin biçimde arttığına yönelik raporlar yayınlandığına dikkat çeken Dr. Gülay, "Örneğin, geçen Mart ayında, Facebook mesajlarında yüzde 50'nin üzerinde, WhatsApp kullanımlarında yüzde 40'ın üstünde yükselişler kaydedildi. Görüntülü arama hizmeti veren uygulamaların kullanımında, özellikle market alışverişi için e-ticaretin benimsenmesinde, video oyunları oynamak ve e-sporları izlemek için harcanan zamanda, online dizi ve film platformlarının üye ve izlenme sayısında, büyük artışlar meydana geldi" şeklinde konuştu.