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Virüs paradan bulaşmamış

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Virüs paradan bulaşmamış
İZMIR'IN tanınmış mobilyacılarından, İzmir Ticaret Odası meclis üyesi Süleyman Avinca'da, bazı şikayetleri üzerine gittiği hastanede yapılan testler sonucu koronavirüs tespit edildi. Özel hastanede tedaviye alınan ve sağlık durumu ağırlaşan Avinca, immün plazma tedavisi uygulanmasına rağmen 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. 3 çocuk babası Süleyman Avinca'nın toprağa verilmesinin ardından ortaya atılan virüsün paradan bulaştığı iddiası, ailesi tarafından yalanlandı. Avinca'nın genellikle nakit para taşımadığı; ödemeleri ise muhasebecileri aracılığıyla çek, senet ve kredi kartıyla yaptığı belirtildi. Yurt dışına son olarak yaklaşık 7 ay önce çıktığı belirtilen Avinca'ya virüsün nereden bulaştığına dair bilgi olmadığı da öğrenildi.
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Virüs paradan bulaşmamış
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