ABD’li fenomen Türkiye’yi övdü

korona virüs ve karantina günlerini anlattı. Elizabeth'in çektiği video büyük ilgi topladı. Türkiye'deki koronavirüs günlerini size göstermenin iyi fikir olduğunu söyleyerek videosuna çekmeye başlayan Elizabeth, "Şu an market alışverişine gidiyorum. Alsancak semtine geldik. Eldivenlerim, maskem ve dezenfektanım var. Gördüğünüz gibi manav reyonunda paketlenmiş şekilde bütün meyve ve sebzeler var. Türkiye'de marketlerde çalışan ve alışveriş yapan herkes maske takıyor. Çünkü marketlerden alışveriş yapmak için maske takmak zorundasınız. Ben maskenin yanı sıra eldiven de taktım" dedi.

'SORUN YOK'

Daha sonra bakliyat reyonlarını gösteren Elizabeth, "Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkiye'de her şey düzenli olarak stoklanıyor. Mesela makarnalar bu şekilde. Amerika'daki arkadaşlarım ve ailem marketlerde bir şey bulmanın zor olduğuna dair bana fotoğraflar gönderiyorlar. Amerika'daki marketlerde genelde her şey tükenmiş oluyor. Çok fazla yiyecek alamıyorlar. Tuvalet kağıdı bile bulamıyorlar. Amerika'da koronavirüs ve karantina günleri çok zor geçiyor ama Türkiye'de şimdiye dek herhangi bir sorun yaşamadım" dedi.

'KURALLAR VAR'

Videoda marketin tuvalet kağıtları ile dolu raflarını da görüntüleyen Elizabeth, "Marketteki tuvalet kağıtlarının olduğu rafları görüyorsunuz. Çokça malzemeleri var. Markette çalışan tüm kasiyer ve çalışanların özel plastik malzemeleri var. Bu gerçekten iyi. Bazı ülkelerin bunları bulamadığını duyuyorum. Yani Türkiye'de bu bayağı iyi bir şey" diye konuştu. Marketten çıktıktan sonra video çekimine aracın içinde devam eden Elizabeth, "Şu an Türkiye'de bazı kurallar var. 3 hafta boyunca 20 yaşın altındakiler ve 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkma yasağı var. Şu an herkes sokaklara çıkmış durumda" diye konuştu. Elizabeth, "Ailem Amerika'da sürekli bir düzenleme yapılmamasından bahsediyor. Amerika'da sadece 'kendinizi karantinaya alın' tavsiyesinde bulunuyorlar. Her yer kapalı ama bunun dışında Amerika'da önlem alınmıyor" şeklinde video çekimini sonlandırdı. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan Denizli'ye getirilerek karantina altına alınan Türk vatandaşı Şükrü Temiz (32), Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı anlattı. Temiz, "Orada hastalandığımızda aile hekimimizi arayıp durumu izah ediyoruz, 'ilacını iç ve evinde kal' diyor ama bizim devletimiz böyle değil. Gerek gurbetçiler olsun, gerek vatandaşlar olsun özel uçakla alıyorlar ve buraya getiriyorlar. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" sözleriyle anlattı.