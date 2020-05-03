Aliağa toprakları can suyu olacak

Aliağa Belediyesi, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine verdiği destekle organik tarımı desteklerken bir yandan da Park ve Bahçeler Müdürlüğü vasıtasıyla yüzlerce meyve ağacının dikimini gerçekleştiriyor. Tarımsal kalkınmaya büyük önem veren Aliağa Belediyesi'nin yanı sıra Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de tarım arazisine sahip mahallelerde yaptığı toprak analizleri ile toprağa en uygun ürünü belirliyor. Kuru şartlardaki tarım arazilerinin canlandırılması için uğraş veriyor. Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, yaptığı çalışmalar kapsamında Uzunhasanlar Mahallesi'nde Osmanlı 99, Kepsut 99 ve Orhangazi 99 isimli susam çeşitlerini toprakla buluştururken diğer mahallelerdeki çalışmalarını da sürdürüyor.