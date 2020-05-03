Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Aliağa toprakları can suyu olacak

Aliağa toprakları can suyu olacak

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Aliağa toprakları can suyu olacak
İZMİR'DE Aliağa Belediyesi, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine verdiği destekle organik tarımı desteklerken bir yandan da Park ve Bahçeler Müdürlüğü vasıtasıyla yüzlerce meyve ağacının dikimini gerçekleştiriyor. Tarımsal kalkınmaya büyük önem veren Aliağa Belediyesi'nin yanı sıra Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de tarım arazisine sahip mahallelerde yaptığı toprak analizleri ile toprağa en uygun ürünü belirliyor. Kuru şartlardaki tarım arazilerinin canlandırılması için uğraş veriyor. Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, yaptığı çalışmalar kapsamında Uzunhasanlar Mahallesi'nde Osmanlı 99, Kepsut 99 ve Orhangazi 99 isimli susam çeşitlerini toprakla buluştururken diğer mahallelerdeki çalışmalarını da sürdürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aliağa toprakları can suyu olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA