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Denızlı’de tütün mesaısı başladı

’de, tütün üretiminde ilk sırada yer alan ’de üreticilerin mesaisi başladı. Fideler toprağa özenle dikiliyor

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Denızlı’de tütün mesaısı başladı

DENIZLI'DE üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kale, Tavas, Beyağaç, Güney, Buldan ve Çal ilçelerinde, tütün dikimine başlandı. Sera altında yetiştirilen fideleri toplanmasının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan çiftçiler ve mevsimlik tütün işçileri, traktöre takılan dikim makinesi ile fideleri toprakla buluşturuyor. Makineye oturan işçilerin teker teker dikimini yaptığı fidelere daha sonra ise can suyu veriliyor. Yaklaşık 12 saat boyunca süren tütün dikimi işlemi havanın kararmasıyla sona eriyor.

DENIZLI ÖNCÜ KONUMDA
Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentin Türkiye'nin tütün ambarı niteliğinde olduğunu söyledi. Türkiye'de üretilen 70 bin ton tütünün 19 bin tonunu Denizli'de üretildiğine dikkati çeken Gemici, bu alanda kentin ilk sırada yer aldığını kaydetti, "Denizli'de 9 bin 900 üretici 230 bin dekar alanda tütün üretimi yapıyor" dedi.

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Denızlı’de tütün mesaısı başladı
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