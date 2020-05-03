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Din görevlileri bakkalın veresiye defterini ödedi

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Din görevlileri bakkalın veresiye defterini ödedi
DIYANET İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 'Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti: Beklenen Sensin' sloganı ile ülke genelinde kampanya başlattı. Bu kapsamda Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Bekilli İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar ve beraberindeki TDV üyeleri belirlenen marketlere gelerek veresiye defterindeki borçları ödeyerek defterleri teslim aldı. Yaşar, "İlk etapta veresiye defterinin alınması için 8 bin 300 lira ödenmiştir. Ayrıca İlçemiz genelinde belirlenen sokağa çıkma yasağı kapsamında 65 yaş ve üstü ya da kronik rahatsızlığı olan 3 ailemize toplamda bin 500 lira nakdi yardım ve 2 aileye de toplam bin 120 liralık gıda paketi yardımı yapılmıştır. İlçemizde başlatılan bu yardım seferberliği 11 bin lira ödeme ile başlatılmıştır" dedi.
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Din görevlileri bakkalın veresiye defterini ödedi
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