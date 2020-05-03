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Hangardaki hava araçları yandı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Hangardaki hava araçları yandı
DENİZLİ'NIN Pamukkale ilçesinde, bir hangarda çıkan yangında 3 'gyrokopter'den biri kullanılmaz hale geldi, ikisinde ise hasar oluştu. Yangın, geçtiğimiz gün 18.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nde Ümit Ercan'a ait havacılık şirketinin hangarında bilinmeyen nedenle çıktı. Hangardan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, hangarda bulunan 3 gyrokopterden biri tamamen yanarken, ikisi ise zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hangardaki hava araçları yandı
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