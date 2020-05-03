Hayal et başar

Altınordu'nun henüz 11 yaşındayken iki profesyonel futbolcusu Ozan Sol ve Mertan Caner Öztürk'ün karşılığında Manisaspor'dan transfer ettiği Burak İnce, ligde bu sezona adeta damga vurdu. TFF 1. Lig'de forma giyen en genç oyuncu ve gol atan en genç oyuncu unvanlarını kazanan 16 yaşındaki Burak İnce, MTU Hallen Cup ve Starway gibi önemli uluslararası turnuvalarda ise "En Değerli Oyuncu" ödülüne layık görülerek bir yıldız olduğunu kanıtladı. U14 ve U15'te 25 kez ayyıldızlı formayı giyen, genç yaşına rağmen akademi ligleri dahil tam 60 kez gol sevinci yaşayan Burak İnce, bu sezon 16 lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya çıktı. "Başarmak için önce hayal etmek gerekir" diyen genç oyuncu, "Altınordu Futbol Akademisi'de küçük bir çocukken bir anda dünyam değişti. Avrupa'nın en iyi turnuvalarında ödül aldım, A Takım'a çıktım ve gol attım. Bunları önce hayallerimde, sonra gerçekte başardım" dedi.

DÖNÜM NOKTASI

"İki profesyonel futbolcu karşılığında Altınordu'ya gelmek hayatımın dönüm noktası oldu" vurgusu yapan genç yıldız, "Uluslararası maçlara çıkmak, oyuncu gelişimini hızlandırıyor. Örneğin U12 İzmir Cup'ta oynayan Naci Ünüvar Ajax'ta, Dillon Hoogewerf ise Manchester United'ta forma giyiyor. Avrupa'da 100'ün üzerinde ve her yaş kategorisinde turnuva var. Bence; Avrupa'da gittiğin bir turnuvada elde ettiğin deneyim, burada bir sezona bedel" diye konuştu.

'EKSİĞİM VAR, ÇALIŞACAĞIM'

Ravil Tagir ile birlikte A Takım'a yükseldiğinde büyük heyecan yaşadığını da ifade eden Burak İnce, "Önce Erzurum kampına gittik. Oradaki Ankaragücü ile oynadığımız hazırlık maçında frikikten gol atınca bu işin olacağına inancım bir kat daha arttı. Ardından lig başladı ve şu anda bu noktadayım. Çok eksiğim olduğunu biliyorum. Öncelikli olarak daha kuvvetli olmaya ihtiyacım var. Messi gibi güçlü, Messi gibi hızlı Messi gibi zeki olabilmek en büyük hayalim" dedi. A Takım'a yükseldiğinde teknik ekibin yanı sıra ağabeyleri Sinan Osmanoğlu ve Berkay Samancı'dan büyük destek gördüğünü de vurgulayan Burak İnce, "Altınordu armasına borcumu ödeyeceğim. Ardından Premier League hedefim var. Bir gün mutlaka Barcelona forması giyeceğime de inanıyorum. 11 yaşında Manisa'dayken hayalinde bir çok şeyi başaran çocuk, bugün de Barcelona hayalleri kuruyor. Çünkü her şey hayal etmekle başlar" yorumu yaptı.