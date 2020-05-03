Oruçlarını sıren sesıyle açıyorlar

DENIZLI'NIN Buldan ilçesinin en önemli sembollerinden olan ve Ramazan ayının her günü sahurda iki kez ve iftarda bir kez olmak üzere öten siren bakımdan geçirilerek bu yılda hizmet veriyor. Buldanlı olan İzmir'in eski Belediye Başkanlarında Doktor Behçet Uz tarafından ilçeye hediye edilen sirenin bakımlarını bobinaj ustası Kadir Başözen yapıyor. Başgözen, sirenin ilçede 'Ramazan Borusu' olarak bilindiğini söyledi.

'3 ADET VAR'

Başgözen, "Eskiden 3 adet motoru olup 3 ayrı ses çıkardığını duymuştum. Şimdi ise iki motoru bulunuyor. Sirende bulunan iki tane ayrı ayrı motordan alttaki motor ince ses tonu verir, üstteki motor kalın borazan sesini verir. Toplam sirenin ötüşü kırk saniye sürüyor. Genel bakımlarıyla birlikte üstteki motorun sarımını da yaptık. Rulmanları değişti. Ayrıca şemsiye gibi olan kalın saçları da boyanarak daha da güzel bir görünüm ve sağlamlık açısından da iyi duruma geldi. Genel olarak Türkiye'de bununla birlikte 3 adet var. Buldan'a sembol olmuş sirenimiz artık uzun yıllar hizmet verebilecek duruma geldi" dedi.