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Sahur zamanı sıcak pidesi satışı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Sahur zamanı sıcak pidesi satışı
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli'de, vatandaşlar sahur vaktinde sıcak pide almak için evlerinin yakınlarında ki fırınlarının yolunu tuttu. Fırın satış sorumlusu Soner Güngör, oruç tutanlar için sahur vaktinde ekmek ve pideleri satışa sunduklarını söyledi. Güngör, "Sahur vakti için pideleri gece saat 01.00'de fırında pişirmeye başlıyoruz. Vatandaşlara sıcak bir şekilde ekmek, pide ve çeşitli unlu mamullerini satışa sunuyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyan vatandaşlarımız evlerine en yakın noktalarda bulunan izinli fırınlardan ihtiyaçlarını gideriyor. Sabah saatlerinde dağıtılacak ekmeklerimiz için araçlarımız sabahın ilk ışıklarında geliyor. Ekmeklerimiz piştikten sonra araçlara yükleyerek yaklaşık 15 kişilik ekip ile caddeleri, sokakları gezerek vatandaşlara hizmet veriyoruz" dedi.
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Sahur zamanı sıcak pidesi satışı
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