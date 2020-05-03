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, İzmır’de üretıme ara verıyor

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Tüpraş, İzmır’de üretıme ara verıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), akaryakıt talebinde düşüş yaşandığı ve bu nedenle de üretime ara verileceği açıklandı. Yapılan açıklamada, "20 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için üretim miktarı beklentimizi aşağı yönlü revize ettiğimizi kamuya duyurmuştuk. Bu çerçevede, iç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, İzmir Rafinerisinde üretimimiz geçici süreliğine kademeli olarak durdurulacaktır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır" cümlelerine yer verildi.
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Tüpraş, İzmır’de üretıme ara verıyor
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