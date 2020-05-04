Bayındır çağ atlayacak

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakından Bayındır Belediye Başkanı seçilen AK Partili Uğur Demirezen, bir yılını Egeli SABAH'a değerlendirdi. Bayındır'ın küçük bir ilçe olduğunu ancak Küçük Menderes Havzası'nda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Demirezen, "Bayındır'da 4.5 milyon zeytin ağacı bulunuyor.110 bin adet büyük baş hayvanı var. Günlük süt kapasitesi 550 ton. Bunun yanında Çiçekçilik zaten ayrı bir yerde. Un, helva, şeker var! Biz bunu karlaya talip olduk" diye konuştu.Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesiyle Bayındır'ın önemli bir kazanım elde edeceğini anlatan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sözlerine şöyle devam etti: "İlçemiz için tüm planlarımızı hazırladık. Organize sanayi bölgesiyle ilgili tüm bürokratik engeller yıl sonunda bitecek. Bin 200 dönüm bir araziye kurulacak. Bu alanın da büyümesi gündemde! Bizim bir iddiamız var. Çiçekçilik konusunda Hollanda önemli bir ülke. Biz Türkiye'nin Hollanda'sı olacağız. Süs Bitkileri Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı alan belirlendi. Üretim kapasitesini artırma çalışmalarımız, pazar arayışlarımız ve Arge çalışmalarımız kooperatiflerimiz ve üreticilerimiz ile birlikte gerçekleşecek. Neden Bayındır, Keukenhof Bahçeleri gibi, Dubai Miracle Garden gibi dünyanın her yerinden insanların ziyaret ettiği bir merkeze dönüşmesin. Birlikte başaracağız. Organize sanayi bölgesi projesi hayata geçtiğinde binlerce kişi iş sahibi olacak. Bölgemizde istihdam büyük problem. Bayındır'ın iklimi tarıma çok elverişli. Bereketli topraklarımız var. Yine ilçe sınırlarımızda kaplıcamız var. Çok bakir bir alan. 300 metreden 56.5 derece sıcak suyumuz bulunuyor. Organize çiçek sanayimizi bunun altına kuruyoruz. Bir sondaj kuyusu olacak. 12 ayının 10 ayı güneş var. Sıcak su seralarda kullanılacak. Turizm Bakanımızla görüştük. Termal turizmi bu bölgeye kazandıracağız. Dereköy-Ergenli-Ilıca bölgesi termal turizmle çağ atlayacak. Demirezen, ilçeye bir Ziraat Fakültesi kazandırmak için Ege, Dokuz Eylül ve Demokrasi Üniversitesi ile görüşüyoruz. Bu konuda ısrarcıyız. Görüşmelerimiz sürüyor. Bölgenin tek büyük yurdu Bayındır'da... Bayındır Ziraat Fakültesi'ni hak ediyor.Hazineden güneş enerjisi santrali kurmak için olur aldık. ÇED raporları hazır. İhale aşamasındayız. Dünya bankası kredisiyle bu projemizi yapacağız. 5 yıl ödemesiz 20 yıl geri ödememeyle gerçekleştireceğiz. Toplam 10 milyon TL'lik bin proje. Aylık 250 bin TL elektrik masrafımız var. Tarımsal sulamalarla birlikte yıllık 3 milyon TL cebimizde kalacak. İlçenin geleceği ile ilgili tüm etüt ve projeleri ilk yılda hazırladık. Hayvan barınağı projemiz var. Tahsisini aldık. TOKİ ile görüşüyoruz. Yer sorunu vardı. 236 konutluk bir inşaat başlayacak. 59 mahallemizde tarımsal, alt yapıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Organize sanayi bölgesi için milletvekillerimiz ve bakanlarımız arasında mekik dokuduk. Sonunda da istediğimizi aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilçemizi ziyaretinde bu müjdeyi verdi. Bu yıl ilçemizin geleceği ile ilgili tüm etüt ve projelere çalıştık ve hazırladık. Bundan sonra meyveleri toplayacağız.Çırpı Mahallesi'ne UEFA standartlarında yeni çim futbol sahası ile ilçeye yılsonunda kadar toplam 10 halı saha yapılacak. 'Bayındır'ı izlemeye devam edin' diyorum. Bir millet bahçesi projemiz var. 200 bin metrekare bir alanda olacak. Adına yakışır bir bahçe... Farklı ilçelerden, Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşlarımız Bayındır'a gelecek. Özel bitkileri, şelalesi ve farklı özellikleri ile bir mekan olacak. Bu proje beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah bu dönem bunu ilçemize kazandıracağız. Millet bahçesi içerisine çiçek müzesi yapacağız.